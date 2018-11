BIELLA - Successo per la prima giornata di «Wooooow! Io e il mio futuro», che continua domani a Città Studi a Biella con le mini conferenze per l'orientamento dei ragazzi e un'articolata proposta che presenta i diversi settori economici del territorio, oltre a Versus e It's My Life (il programma completo).

IOLAVORO - Successo della prima edizione biellese di IOLAVORO, la manifestazione che si è svolta nella sola giornata di oggi, che è dedicata al matching domanda e offerta a cui hanno partecipato più di 600 persone in cerca di lavoro, 42 aziende e agenzie per il lavoro, i servizi pubblici per l'impiego e le istituzioni. IOLAVORO, la più grande job fair italiana, è promossa dall'Assessorato all"Istruzione lavoro e formazione professionale della Regione Piemonte, e realizzata da Agenzia Piemonte Lavoro.