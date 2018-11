Auto si ribalta per evitare un capriolo

MONGRANDO - Nella serata di giovedì 22 Novembre, un automobilista ha allertato i Carabinieri per una Nissan Micra capottata. All'arrivo dei militari, il proprietario dell'auto, rimasto fortunatamente illeso, in compagnia del meccanico che stava prelevando il veicolo incidentato, ha raccontato di essersi ribaltato per evitare l'impatto con un capriolo. L'incidente è avvenuto a Mongrando in Via per Borriana.