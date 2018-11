Seminario «La fatturazione elettronica» a Biella

BIELLA - Dal 2019 l'obbligo di fatturazione elettronica, già in vigore nei confronti della Pubblica Amministrazione, scatta anche nei rapporti commerciali tra imprese e privati. Il formato cartaceo dovrà dunque essere sostituto da quello elettronico, con documenti gestiti in maniera digitalizzata e secondo determinate regole, in grado di garantire, in particolare, autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità del documento dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione.

Per prepararsi a questo cambiamento, la Camera di Commercio di Biella e Vercelli, in collaborazione con InfoCamere Scpa, organizza due incontri dedicati all'approfondimento degli aspetti operativi, durante i quali verrà presentato il servizio di fatturazione elettronica che il sistema camerale mette gratuitamente a disposizione delle imprese per supportarle nella gestione a norma dell'intero processo.

Sarà anche l'occasione per una panoramica sui principali prodotti e servizi digitali delle camere di commercio (quali cassetto digitale, firma digitale e SPID) e per presentare le attività del PID Punto Impresa Digitale.

CALENDARIO DEGLI EVENTI

Vercelli, 3 dicembre 2018

Sede di Piazza Risorgimento 12

Ore 14.00 - 17.00



Biella, 4 dicembre 2018

Sede di Via Aldo Moro, 15

Ore 9.00 - 12.00

PROGRAMMA

Registrazione dei partecipanti

Saluti istituzionali

Dr. Gianpiero Masera, Segretario Generale CCIAA Biella e Vercelli

Tra «cyber security» e semplicità, Fatturazione elettronica

Dr. Antonio Tonini, Responsabile Direzione Servizi alle Camere di Commercio di Infocamere

Il Servizio Fatturazione Elettronica del Sistema camerale

Dr. Matteo Pozzi, Esperto Infocamere

La Camera di Commercio di Biella e Vercelli per il digitale

Dibattito e chiusura lavori

La partecipazione è gratuita previa registrazione tramite il form:

https://goo.gl/forms/2orYi2aDbMBGQlFk2