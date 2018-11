Il teatro entra a scuola… in inglese

BIELLA - All’istituto La Marmora dei Fratelli delle Scuole Cristiane di Biella, un’interessante novità entra ufficialmente ad arricchire la proposta didattica della scuola: i ragazzi e le ragazze della Scuola Secondaria di Primo Grado parteciperanno ad un laboratorio di teatro che si terrà nel corso dell'anno scolastico e che sarà svolto in lingua inglese.

Gli incontri del Drama Club avverranno nel periodo compreso tra novembre 2018 e giugno 2019, nei locali della scuola, in orario pomeridiano extra-scolastico; si alterneranno durante le lezioni gli insegnati interni di lingua inglese, un'insegnante madrelingua e altri specialisti del settore grazie ai quali gli alunni acquisiranno le tecniche base di recitazione, quali l'utilizzo della voce e l'espressività vocale, il corretto utilizzo degli spazi e della propria gestualità. Potenzieranno, inoltre, le competenze di lingua inglese, approfondendo ciò che imparano durante le cinque ore settimanali di lezione curricolare.

Si è pensato di proporre tale laboratorio ai giovani tra gli 11 e i 14 anni per dare loro quegli strumenti utili per affrontare la naturale insicurezza e l’eventuale mancanza di padronanza del proprio corpo in fase di trasformazione tipiche di questa fascia d'età.

Il poter svolgere un'attività didattico-espressiva di gruppo permette loro di imparare a comunicare con gli altri, a gestire le proprie emozioni e, interpretando ruoli differenti, a superare le problematiche comuni all'età adolescenziale.

A tutto questo si unisce il bisogno di far comprendere ai ragazzi che comunicare in una lingua straniera può essere naturale come esprimersi nella propria lingua madre.

Con l’obiettivo di realizzare le indicazioni contenute nel PTOF del nostro Istituto, infatti, questo laboratorio si propone di «attuare una diversa strategia di insegnamento della lingua inglese», offrendo ai ragazzi un numero maggiore di strumenti e di linguaggi, quali il corporeo, il gestuale e il mimico.

Con questo scopo, si vuole creare una spinta motivazionale che coinvolga indistintamente tutti i ragazzi e, in particolare, quegli alunni solitamente meno produttivi nel corso di lezioni frontali le quali, a volte, limitano la possibilità di «mettersi in gioco» e poco agiscono sul coinvolgimento globale.

Gli studenti vedranno maggiormente sviluppata l'abilità di speaking, a volte lasciata ai margini nell'insegnamento scolastico, mostrando loro che dialogare in inglese può diventare una naturale pratica quotidiana.

Insomma, l’inglese non è solo una materia da studiare sui libri, motivo per cui si propone un laboratorio in cui il «fare» in lingua straniera diventa un metodo efficace per un migliore apprendimento e per stimolare la loro presa di coscienza della situazione sociale multiculturale e multilinguistica in cui viviamo.

Già durante lo spettacolo di fine anno scolastico 2017/2018, un piccolo gruppo di ragazzi si è cimentato in una sorta di «progetto pilota» del Drama Club con l'allestimento di una riduzione del testo «The Canterville Ghost» in lingua originale, cosa che ha riscosso successo e interesse da parte degli altri compagni di scuola e delle famiglie. Da qui la spinta per riproporre in modo più strutturato e regolare questo progetto, forti anche della compartecipazione della Fondazione della Cassa di Risparmio di Biella, il cui finanziamento ci permette di aprire il Drama Club anche al territorio biellese, per ragazzi della stessa fascia d’età dei nostri alunni di qualunque Scuola secondaria di primo grado della Provincia.

Vi invitiamo tutti, quindi, al primo appuntamento di presentazione delle finalità dell’intero progetto che si terrà giovedì 29 novembre 2018 dalle ore 16:45 alle 17:45 presso il nostro Istituto in via La Salle, 5 a Biella.

Il Drama Club sarà attivo anche durante l’Open Day della scuola che si terrà domenica 16 dicembre dalle 15:00 alle 18:00, durante il quale anche i bambini della Scuola Primaria proveranno ad interpretare personaggi famosi della letteratura teatrale inglese.

Per rimanere aggiornati seguiteci sulla nostra pagina Facebook @istitutolamarmora e per maggiori informazioni sul laboratorio scrivete a m.pillepich@gmail.com.