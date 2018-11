Tragedia a Candelo, donna muore investita da un'auto

CANDELO - Gravissimo incidente ieri sera a Candelo in via San Sebastiano, all'altezza del numero civico 26. Luisa Guala di 65 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto condotta da un ragazzo e le sue condizioni, purtroppo, sono apparse subito gravissime. Soccorsa dai sanitari del 118 , la signora è mancata durante il tragitto all'Ospedale di Ponderano.

SUL POSTO I CARABINIERI - Sul posto, per stabilire le dinamiche del sinistro erano presenti i Carabinieri ed anche in vice Sindaco di Candelo Paolo Gelone che ha collaborato a garantire la sicurezza nella viabilità che è stata interrotta nel tratto di strada interessato per circa 45 minuti.