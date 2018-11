Frontale a Gaglianico, uno dei conducenti all'Ospedale

GAGLIANICO - Per cause ancora da accertare, ieri nel tardo pomeriggio, a Gaglianico, due auto si sono scontrate frontalmente. Uno dei conducenti è stato trasportato all'Ospedale di Ponderano perchè durante l'impatto è rimasto ferito. Presenti sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, i Carabinieri di Salussola per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.