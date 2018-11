Trattore perde una ruota e finisce contro un'auto posteggiata

MASSERANO - Ieri, sabato 24 Novembre, a Masserano, un trattore, con alla guida un uomo di 72 anni, percorrendo Via Roma, ha perso all'improvviso una ruota finendo contro una Lancia Ypsilon posteggiata sul lato della carreggiata ammaccandola per il forte urto ricevuto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e per la sicurezza della viabilità sulla strada interessata dal curioso sinistro.