Dimessa dall'Ospedale, si getta dal balcone

BIELLA - Una donna di 69 anni di Biella, ieri è stata dimessa dall'Ospedale di Ponderano, in seguito ad un ricovero per disturbi di personalità, ma appena giunta nella sua casa, si è lanciata dal balcone, alto sei metri da terra ed ora, versa in gravi condizioni. Dopo la caduta, la signora, è stata stabilizzata dai sanitari del 118 e condotta nuovamente all'Ospedale. Presenti sul luogo di questa triste tragedia anche i Carabinieri.