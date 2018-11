Videosorveglianza: installate 54 telecamere in più punti dell'ospedale di Biella

BIELLA - È attivo il nuovo sistema di videosorveglianza all’interno dell’ospedale di Biella. Sono 54 le telecamere installate. L’ASL di Biella ha aderito a una convenzione CONSIP che ha permesso di realizzare l’intervento per posizionare il sistema a circuito chiuso nelle aree ritenute più sensibili.

Un investimento del valore di circa 85.000 euro, voluto per proteggere le persone ma anche il patrimonio dell’Asl. Un intervento nato dalla volontà di accogliere le richieste arrivate dai dipendenti, ma anche dalle forze dell’ordine per contrastare eventuali tentativi di furto all’interno della struttura.

PRIVACY - Gli occhi virtuali sono collocati in alcune aree a -2 - 1, piano 0 e piano 1, esclusivamente su aree comuni nel rispetto di quanto previsto dalle normative sulla privacy.

Il piano di videosorveglianza è oggetto di uno specifico regolamento aziendale già sottoposto all'approvazione delle organizzazioni sindacali.