Corso di sci con la Pietro Micca

BIELLA - La sezione Sport Invernali della APD Pietro Micca di Biella, organizza anche quest'anno il corso di sci e snowboard che si svolgerà a Torgnon nelle domeniche 13 - 20 - 27 gennaio e 3 febbraio per un totale di 16 ore di corso.

Il corso è adatto ai bambini dai 5 anni ed agli adulti che saranno seguiti dai maestri della locale scuola di sci e dagli accompagnatori della Pietro Micca.

(© Pietro Micca)

INFO - Per informazioni è possibile rivolgersi all'Accademia dello Sport in Corso G. Pella dal lunedì al venerdì dalle 16,30 alle 20; alla sede di via Monte Mucrone ogni mercoledì dalle ore 21 oppure ai numeri 3496723666 Paolo e 3337905274 Beppe