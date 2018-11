Uomo di 64 anni investito in Via Rosselli

BIELLA - Ieri, 25 Novembre, un uomo di 64 anni, mentre attraversava la strada in via Rosselli, è stato investito da un'Audi A4 guidata da una donna di 43 anni residente a Ronco Biellese. il sessantaquattrenne ha riportato ferite e contusioni ed è stato trasportato all'Ospedale di Ponderano per le cure del caso. La signora alla guida è stata sottoposta all'alcoltest risultato negativo. Presenti i Carabinieri per i rilievi riguardanti il sinistro.