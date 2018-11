Tre auto rubate nella notte a Biella

BIELLA - Furto di tre automobili nella notte di domenica nella zona di Cascina Cortella a Biella, al limite con Vigliano. Sembra che i malviventi siano ragazzi di età compresa fra i 20 e i 25 anni. Sono state aperte otto autorimesse a Vigliano, in Via Pietro Micca , ed in seguito i ladri si sono diretti a Chiavazza dove da altri tre garages aperti sono riusciti a sottrarre tre veicoli, una Lancia Delta, una Volkswagen Polo ed una Hiunday.

TELECAMERE - A facilitare il compito, le chiavi presenti sulle vetture. Le telecamere presenti nella zona e le registrazioni effettuate saranno sicuramente di grande aiuto alle Forze dell'Ordine per incastrare la banda e individuare i colpevoli del grave furto.