Lite alla Mensa del Povero

BIELLA - Ieri, 26 Novembre, alla Mensa del Povero in Via Novara a Biella, un ragazzo originario del Gambia di 24 anni, si è recato all'ora di pranzo per avere una razione di cibo con un buono scaduto. Uno dei responsabili del centro lo ha rifiutato e da quel momento è scaturita un'accesa discussione che ha reso necessaria la chiamata ai Carabinieri che in breve hanno portato la situazione alla calma. Il ragazzo gambiano ha, in seguito, consumato il suo pasto.