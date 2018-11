Nuovamente sospese le ricerche di Gianfranco Gaida

GRAGLIA - Lo spiegamento di forze impiegato nuovamente per la ricerca di Gianfranco Gaida, scomparso da Graglia il 28 Ottobre, non è servito al ritrovamento dell'uomo. Le operazioni per ritrovare il settantenne erano riprese qualche giorno fa dopo giorni di pausa ed era intervenuto anche un elicottero proveniente da Torino, ma dello scomparso non c'è traccia. Se ne avremo, seguiranno aggiornamenti sul caso.