Denuncia di essere stato rapinato, ma era una finzione

BIELLA - Un commerciante di Biella di 56 anni, ha raccontato di essere stato rapinato dell'intero incasso, ma la sua storia non ha convinto i Carabinieri che lo hanno ascoltato. Per lui, invece, sono iniziati i guai, per aver simulato una rapina mai avvenuta per una cifra cospicua, intascata dallo stesso, di diverse migliaia di euro. I soldi di questo incasso, in realtà, appartenevano anche al suo socio, con il quale gestisce un'attività commerciale.

DENUNCIATO - L'uomo, incensurato, lunedì mattina è stato denunciato per simulazione di reato, in questo caso di rapina.