Ragazzo di 28 anni muore nel sonno

SANTHIÀ - Sarà l'autopsia a definire le cause che hanno tolto la vita ad un ragazzo di soli 28 anni, deceduto nel sonno. La vittima era Francesco Piombo e a trovarlo il padre domenica mattina. Quando sono arrivati i sanitari del 118 purtroppo, non c'era più nulla da fare ed anche il massaggio cardiaco praticato non ha dato nessun risultato. Presenti sul posto anche le Forze dell'Ordine per gli accertamenti.

RACCOGLIMENTO A MOSSO - La data del funerale non è ancora stata fissata, per ora ci sarà un momento di raccoglimento e di preghiera a Mosso, dove questo giovane ragazzo era molto conosciuto.