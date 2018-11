Il reggae di Forelock arriva a Biella

Ride the Riddim è il nome della serata dedicata al groove e allo show in levare dello Spazio Hydro di via Serralunga 31 a Biella che insieme a Toughest Sound propone un secondo episodio davvero esclusivo. Dopo la serata di apertura con il DJ set di Toughest e Street Casabrasa, si torna a parlare di reggae grazie alla presenza di una delle voci più incisive del panorama italiano e internazionale. Direttamente dalla Sardegna, Forelock frontman della reggae band Arawak, al secolo Alfredo Puglia, che dal 2008 dimostra di essere una tra le voci più promettenti del panorama in levare italiano. Nel 2013 entra a pieno titolo nel progetto DubFiles, curato dal noto produttore e dubmaster italiano Paolo Baldini, grazie al quale intraprende rapporti collaborativi con giovani artisti della scena europea come Mellow Mood e Sr. Wilson. A fine 2015 pubblica per La Tempesta Dub il proprio debutto sulla lunga distanza a nome Forelock & Arawak, intitolato Zero.

Prodotto dallo stesso Baldini, il disco esalta la sua straordinaria vocalità e vede la partecipazione di grandi nomi del reggae internazionale come Steel Pulse, Dennis Bovell e Juba Lion. La tournée che segue lo porta ad esibirsi sui palchi dei maggiori eventi reggae italiani ed europei, e ad essere chiamato come ospite speciale di tour internazionali assieme a stelle del firmamento giamaicano come Luciano, Johnny Osbourne, Assassin AKA Agent Sasco e Randy Valentine. Ad ottobre 2018, Forelock & Arawak pubblicano il loro secondo lavoro discografico: To The Foundation, per La Tempesta Dub e prodotto ancora da Paolo Baldini, anticipato dai singoli Roots And Culture (marzo 2018) e Islander Taking Over (maggio 2018).

Ad accompagnare Forelock in questo showcase The Toughest Sound con ai controlli il fondatore Giki Delay, originario proprio di Biella, che torna nella sua città natale insieme ai soci Baio aka The Gourmet al sax (Good Vibe Styla) e Jacopo aka «rudebwoy» voce di Reggaeradio.it ed MC. Il sound fa del vinile il suo marchio di fabbrica, proponendo selezioni di gran livello. Dal 2006 ad oggi hanno portato nella loro yard artisti come General Levy, Baby Cham, Mellow Mood, Iration Steppas, Skarra Mucci. E non è finita qui perché le sapienti mani del DJ Street Casabrasa, in selection e scratch, si aggiungono pienamente alla serata, regalando a tutti i partecipanti un vero e proprio gig completo.

INFO:

Apertura porte h. 22.30

Inizio Show h.23.00

INGRESSO:

Offerta libera con Tessera Arci

​​​​​​​HYDRO

Via Serralunga 31

13900 - Biella