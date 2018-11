Prorogata fino al 2 dicembre la mostra «Le stagioni degli alberi»

BIELLA - E’ stata prorogata l’esposizione della mostra dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Provincia di Trento, al Centro Visite Cascina Emilia della Riserva Naturale Parco Burcina «Felice Piacenza».

L’esposizione si colloca nel programma di divulgazione didattica che la Biblioteca nella Natura al Parco Burcina, un progetto del WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella condotto dallo staff del Giardino Botanico di Oropa, effettuato in collaborazione ed il sostegno dell’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore e di Fondazione CR Biella.

La mostra offre vari spunti, agli adulti, così come ai bambini ed ai ragazzi, per avvicinarsi all'affascinante mondo degli alberi e degli arbusti, attraverso immagini e testi, con dati scientifici derivanti dalla fenologia, a cui si affiancano alcuni elementi di interattività sensoriale (installazioni con legni, erbari, campioni vegetali ed essenze profumate) per migliorare la fruibilità da parte del pubblico anche non specialistico.

Le attività didattiche per le scuole continuano nella settimana successiva al 25 novembre e quindi gli organizzatori hanno deciso di prorogarne l’apertura al pubblico anche a domenica 2 dicembre p.v. con gli stessi orari, dalle ore 13:30 alle ore 17:30.