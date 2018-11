Attivate le ricerche per un uomo di Milano

BIELLA - Nessuna traccia di Lorenzo Conti, 54 anni di Milano, che per motivi ancora da scoprire, nella serata di ieri, 27 Novembre si è recato all'Oasi Zegna per una cena. L'ultima chiamata risale alle ore 20,00 diretta alla madre, per avvisarla che nella zona c'erano problemi di ricezione e poi più nulla. L'allarme è scattato nella tarda serata, quando l'uomo non ha fatto rientro a casa e non aveva più telefonato.

ULTIMA CHIAMATA ALLE 20 - L'operatore telefonico contattato dai Carabinieri ha confermato che l'ultima chiamata risale alle ore 20,00 ed è stata effettuata nella zona di Piedicavallo. Alle sei di questa mattina la sua auto, una Peugeot 208, è stata trovata posteggiata nei pressi del Castello di Rosazza e le ricerche nei punti più a rischio e negli ospedali non hanno dato esiti.

UNITÀ CINOFILE AL LAVORO - Si esclude per il momento l'ipotesi del suicidio. Dispiegamento di forze imponente impegnato in Valle Cervo, presente l'elicottero dei Vigili del Fuoco, le squadre del comando provinciale di Biella e dei distaccamenti volontari di Ponzone e Cossato setacciano la zona con le unità cinofile.