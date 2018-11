Ciclista investito da un auto a Valdengo

VALDENGO - Ieri, attorno alle 11,30, un ragazzo di 27 anni di Quaregna, in sella alla sua bicicletta, è stato investito da una Lancia Musa, guidata da un quarantanovenne di Tavigliano e la dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri. A causa dell'impatto, avvenuto in Via Adua a Valdengo, il ciclista è stato sbalzato sull'asfalto e portato al Pronto Soccorso perchè lamentava forti dolori al costato ed alla spalla.