Lite per un trasferimento di denaro

BIELLA - Un ragazzo Nigeriano di 25 anni, residente a Pettinengo, si è scagliato contro il gestore pakistano dell'Internet Point e Western Union di via Tripoli a Biella, perchè sosteneva che il denaro inviato il giorno prima in Nigeria non era ancora arrivato a destinazione, non sapendo che per gli accrediti servono alcuni giorni. Le spiegazioni del gestore, di 34 anni, non hanno calmato l'animo del ragazzo e per riportare la calma, sono dovuti intervenire i Carabinieri.