Ladro distratto perde il suo marsupio

BIELLA - Ieri, un signore di 72 anni, si è recato in Via Arnulfo, in centro a Biella, per recuperare la sua macchina posteggiata da alcuni giorni, e si accorge che un finestrino è stato rotto e dalla sua auto mancano oggetti di poco valore, ma nota anche un marsupio non suo, probabilmente del ladro distratto, contenente dosi di hashish ed un bilancino. In corso le indagini dei Carabinieri.