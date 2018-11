Positivo all'alcol test alle 10 di mattina

COSSATO - Mercoledì 28 Novembre, alle 10 della mattina a Cossato, è stato fermato dai Carabinieri, un uomo di 54 anni, residente in paese, che subito dava chiari segni di alcol in corpo. Fatto il test, il valore alcolemico era di 2.94. Immediatamente la sua patente è stata ritirata e la Ford Focus nuova, sequestrata in attesa di confisca.

ALTRO CASO - Anche nelle vie di Biella, sempre mercoledì, è stato fermato da una pattuglia del Norm un uomo residente nel torinese, di nuovo, in questo caso, guidava sotto l'effetto di alcol in centro nella nostra città.