Edilnol Biella Rugby in trasferta a Genova

BIELLA - Chiuso il sipario sui Test Match della Nazionale, ritornano in scena i campionati regolari costretti all’arresto forzato da tre settimane. Cus Genova ospiterà domenica Edilnol Biella Rugby per la disputa del quinto turno del Campionato di Serie A. Un avversario scomodo per il XV di Aldo Birchall, considerato, insieme a Lyons Piacenza, il candidato ideale alla poule promozione dopo aver già avuto modo di tentare la scalata alla serie successiva lo scorso anno.

Quattro partite vinte ed una sola persa, l’ultima prima della pausa in casa di Settimo Torino (30-29), per i liguri che sicuramente torneranno sul terreno di gioco determinati a riscattarsi, davanti al loro pubblico. Non allarmante il gap in classifica: un solo punto distanzia Genova e Biella.

«Nelle ultime settimane abbiamo dato ai ragazzi la possibilità di distaccarsi un po’ dal rugby, la stagione è lunga e una pausa fa sempre bene», spiega Aldo Birchall, «abbiamo ridotto inizialmente il numero degli allenamenti per cercare di avere i ragazzi freschi quando conta, ma parallelamente abbiamo affidato un carico personalizzato ad ognuno di loro. Ora siamo tornati, lentamente, alla normalità. Il clima in spogliatoio e sul campo è vivace, hanno tutti una gran voglia di ritornare in campo e di affrontare una partita vera. Ci aspetta un mese molto impegnativo. Parliamo di domenica: in questo periodo abbiamo lavorato bene e nonostante Cus Genova sia considerata una delle squadre più forti del girone, sono certo, che oltre a punti di forza, abbia anche punti deboli, come tutte le altre squadre. Sta a noi riuscire ad approfittare delle debolezze dell’avversario. Genova ha una squadra pesante, che fa molto riferimento agli avanti. Loro giocano sulla linea del vantaggio, noi dovremo trovarci pronti a fare una grande partita lì davanti. Sarà una bella battaglia. Sono convinto che se riusciremo ad essere altamente performanti sul campo, e a mettere nel nostro gioco tutto l’entusiasmo e l’aggressività di cui siamo capaci, abbiamo la metà delle possibilità di ottenere il risultato».

Kick off alle ore 14.30

Serie A girone 1 – 5a giornata – 2-12-18: Accad. Naz. I. Francescato – Cus Milano; Cus Ad Maiora –TKGroup Torino; Lyons – Pro Recco; Cus Genova - Edilnol Biella Rugby; Asd Milano – Parabiago.

Classifica. Lyons punti 18; Asd Milano 14; Cus Genova, Acc. Naz. I. Francescato, Parabiago, Cus Ad Maiora 11; Edilnol Biella Rugby 10; Pro Recco 8; TKGroup Torino 6; Cus Milano 5.

GLI ALTRI IMPEGNI GIALLOVERDI DEL FINE SETTIMANA

Serie C. 2.12.18 Rivoli vs Brc alle ore 14.30.

Femminile. 2.12.18 a Coppa Italia a Biella a partire dalle ore 11.

U18. 1.12.18 Brc vs Collegno alle ore 15.30.​​​​​​​

U16. 1.12.18 Novara vs Brc (1a gara di ritorno) alle ore 15.​​​​​​​

U14. 1.12.18 Stade Valdotain vs Brc 1 e Ivrea vs Brc 2.​​​​​​​

U12. 2.12.18 raggruppamento a Rivoli.​​​​​​​

U10. 2.12.16 raggruppamento ad Alessandria.