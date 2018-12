Blitz al campo nomadi di Ivrea: sequestrati pistole e stemmi della Polizia contraffatti

IVREA - Quattro nomadi sono stati denunciati per ricettazione e quasi sessanta persone controllate dalla polizia nel blitz attuato ieri mattina a Ivrea. Gli agenti del commissariato eporediese, insieme ai colleghi del reparto prevenzione crimine e del reparto mobile di Torino, hanno passato al setaccio il campo nomadi cittadino recuperando armi e refurtiva.

IL MATERIALE SEQUESTRATO - In particolare due pistole, una di queste sepolta in un'area boschiva, e decine di gioielli nascosti nella ghiacciaia di un frigorifero. Gli agenti hanno anche sequestrato telefoni, radio portatili, stemmi della polizia locale contraffatti, gas urticante e altri materiali utilizzati per commettere delle truffe.