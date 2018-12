Ladri scatenati a Brusnengo e a Mottalciata

BRUSNENGO - Giorni senz'altro molto caldi riguardo i furti nel nostro territorio. I ladri , dopo aver rotto una porta finestra, sono entrati nell'abitazione di una donna di 62 anni in Via Roma a Brusnengo riuscendo a rubare 1000 euro e diversi gioielli. Sempre nello stesso paese, in via Forte, i malviventi sono entrati nella casa di un uomo di 52 anni mettendo sottosopra le camere e rubando monili in oro.

INDAGANO I CARABINIERI - Sempre a Brusnengo, in un altra proprietà i ladri si sono appropriati di un bracciale in acciaio, mentre il quarto tentativo di furto, fortunatamente, non è andato a buon fine, perchè la proprietaria, una signora anziana, vedendo tre individui incappucciati forzare una finestra, ha urlato contro di loro che vedendosi scoperti, sono fuggiti. I Carabinieri indagano.