Spaccio a scuola, trovata droga in un cespuglio

BIELLA - Sempre più preoccupante la presenza di droga nelle nostre scuole. Nei giorni scorsi, un cane di nome Caio, dell'Unità cinofila della Polizia di Torino, ha trovato, durante un controllo, 7.3 grammi di marijuana divisi in otto dosi dentro a bustine di plastica e tutte raccolte in un contenitore di plastica nascosto all'interno di un cespuglio nel giardino dell'Istituto Professionale di Città Studi.

INDAGINI IN CORSO - L'operazione è nata dalla collaborazione dei Dirigenti scolastici e della Polizia che ha preso in esame le registrazioni delle telecamere di sorveglianza che purtroppo sono indirizzate sugli ingressi del plesso e quindi non sono state di aiuto per l'individuazione dello spacciatore.