Diciassettemila Babbi Natale sotto l'ospedale dei bambini di Torino

TORINO - Il raduno dei Babbi Natale più grande d'Italia torna oggi, a Torino. Barba bianca, giacca e pantaloni rossi, il ritrovo è alle 10.30 davanti all'ospedale infantile Regina Margherita e lo scorso dell'iniziativa, organizzata anche quest'anno da Fondazione Forma, è benefica: il ricavato servirà a finanziare l'upgrading della Risonanza Magnetica dell'ospedale. In questo modo sarà possibile garantire tempi di esecuzione dell'esame ridotti, oltre a migliorare la qualità delle immagini e i livelli di emissioni acustiche, con evidente confort del piccolo paziente.

MEZZO MILIONE DI EURO - Per riuscire nell'intento, l'obiettivo della manifestazione è quello di raccogliere mezzo milione di euro. In piazza Polonia sono previsti spettacoli, tanta musica e una grande festa per tutti. A coccolare i bambini e le loro famiglie anche i contributi video di numerosi vip! Prevista inoltre la presenza della sindaca di Torino, Chiara Appendino, e del presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.