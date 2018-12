Bimbo beve soda caustica: lo salva operazione di nove ore

ALESSANDRIA - Sei mesi dopo lo scampato pericolo, l'ospedale di Alessandria rende noto di aver compiuto un intervento avvenieristico su un bambino di due anni, salvato dopo che aveva ingerito un detersivo a base di soda caustica. Il bimbo è stato sottoposto all'asportazione dell'esofago, sostituito trapiantandogli un tratto di colon.

IL BIMBO ORA MANGIA - L'intervento, il primo di questo tipo eseguito con l'ausilio della robotica in ambito pediatrico, è durato 9 ore e ha richiesto l'alternarsi di tre equipe. Sono stati necessari otorinolaringoiatri per l'esofago in area cervicale, cardiochirurghi e chirurghi del torace per l'esofago centrale superiore e chirurghi pediatrici per l'ultima parte, e poi perla ricostruzione dell'intero esofago con il colon. Il bimbo è ora tornato a mangiare. «La collaborazione e la passione dimostrate da tutti gli operatori - afferma il direttore generale, Giacomo Centini - dimostrano le potenzialità dell'ospedale di Alessandria, l'umanità verso il paziente e la tensione per l'innovazione».