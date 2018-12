Coppia di escursionisti bloccati sul Monte Bonom

VALLE CERVO - Nella serata di ieri, sabato 1 Dicembre il Soccorso Alpino e una Squadra Speleo Alpino Fluviale, sono intervenuti per aiutare una coppia di escursionisti bloccati sulle pendici del Monte Bonom, situato fra la Valle Cervo e la Valsessera. Il monte è raggiungibile sia da Piaro sia da Forgnengo, due paesi che si trovano lungo la strada che conduce a Bielmonte.

SPAVENTO E AFFATICAMENTO - Le squadre di soccorso sono state allertate direttamente dai due che si sono trovati in serie difficoltà nel ritornare e soprattutto la donna, stanca e affaticata per l'escursione, sembra non sia riuscita a scendere prima del buio. La coppia, fortunatamente aiutata dai Soccorsi, ha raggiunto la zona dell'Artignaga attorno a mezzanotte, senza conseguenze fisiche, ma solo spaventata e affaticata.