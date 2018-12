Sabato 8 dicembre torna a Trivero «Natale al Centro»

TRIVERO - Torna sabato 8 dicembre la festa «Natale al Centro» organizzata dall'associazione Delfino in collaborazione con la Pro loco e con il patrocinio del Comune di Trivero. Dopo gli gnomi del 2016 e il «White Christmas» del 2017, quest'anno il filo conduttore sarà «La magia degli alberi».

E infatti una delle novità più significative sarà la mostra di alberi di Natale che stanno realizzando in questi giorni scuole, associazioni e singole famiglie che hanno aderito all'invito degli organizzatori. La rassegna sarà allestita la mattina stessa dell'8 dicembre sotto il portici del Centro Zegna. Chi volesse aderire con una propria creazione è ancora in tempo: basta contattare il numero 347.386.3301.

PRANZO - Altra novità di questa edizione è il pranzo: contrariamente a quanto avvenuto in passato, le iniziative non partirà nel primo pomeriggio, ma si apriranno già con il «menù festa» al ristorante «Al Centro» (15 euro per gustare sformato di verdure con fonduta al parmigiano, polenta e salsiccia, dolce, acqua, vino e caffè; chi vuole, può anche prenotare un piatto unico con bevande a soli 8 euro). La prenotazione è indispensabile: occorre iscriversi entro mercoledì 5 dicembre contattando i numeri 348.033.9099 oppure 347.386.3301.

PER I BAMBINI - Oltre alla mostra e al pranzo, a «Natale al Centro» si potranno trovare i giochi gonfiabili per i bambini, la mostra di pittura, la ludoteca aperta con tatuaggi e palloncini per i bimbi, vari punti di ristoro con cioccolata e vin brulé, caldarroste, crepes dolci, panettone, cioccolata, tè. E ovviamente ci saranno gli stand con i produttori locali e le associazioni.

PROGRAMMA - Questo il programma delle attività: alle 12.30 pranzo. Alle 14 apertura mercatino dei produttori locali e delle associazioni. Alle 15 esibizione di ginnastica artistica con BiVertical e di danza con Arabesque. Alle 15.30 esibizione del coro della ludoteca. Alle 16 arriva Babbo Natale per distribuire doni a tutti i bimbi. Alle 16.45 spettacolo «Fireshow» con la Banda del sogno perduto. Alle 17 esibizione del coro della parrocchia di Trivero.