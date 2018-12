VANDORNO - Due auto, per cause ancora sconosciute, si sono scontrate sulla strada della Burcina al Vandorno. I conducenti, rimasti feriti, sono stati trasportati all'Ospedale e non si conoscono le loro condizioni di salute. La dinamica del grave incidente non è chiara.

VIABILITÀ - Sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco ed il 118. La strada è stata chiusa al traffico per il tempo necessario a rimuovere i veicoli incidentati con il carro attrezzi.