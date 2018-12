Patrizia Perosino torna al Rally di Monza con le insegne del Fondo Edo Tempia

BIELLA - Dopo il rally Due Valli di Verona, Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto, madre e figlia, torneranno a correre al Rally Monza Show, che si svolgerà da giovedì 6 a domenica 9 dicembre. La gara si caratterizza per essere unica nel panorama italiano: si svolge all’interno di un circuito, con il pubblico assiepato sulle tribune, e non su percorsi sterrati. Durante l’evento si sfideranno non solo professionisti del rally, ma anche personaggi del mondo dello spettacolo o di altre discipline sportive. Negli anni passati hanno partecipato – e vinto – tra gli altri Alex Zanardi, Valentino Rossi e Lewis Hamilton. Patrizia Perosino e Veroncia Verzoletto gareggeranno per lasScuderia Twister con la Peugeot 208 R2 del Team Bianchi, supportate anche da Lm Motorsport.

Come sempre l’equipaggio, tutto al femminile, sarà testimonial del Fondo Edo Tempia, con cui festeggia, proprio in occasione del Rally Monza Show, il primo anniversario di collaborazione. La livrea ospiterà anche il logo di Terno Scorrevoli, l’azienda in provincia di Monza-Brianza che ha sostenuto le iniziative del Fondo devolvendo alla ricerca contro i tumori il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione. Il duo Perosino-Verzoletto correrà, anche questa volta, per sostenere il progetto 3Tx3N, che la Fondazione Tempia ha affidato ad un team completamente al femminile con l’obiettivo di individuare le terapie migliori contro un particolare gruppo di tumori al seno: i tripli negativi, ancora più resistenti alle cure tradizionali.

Tra gli altri sponsor del duo biellese saranno presenti Amaro del Capo, Borsci San Marzano, liquore del Gruppo Caffo, e NaturalBoom, il mental drink tutto biellese.

Accanto alla postazione di Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto nel paddock, sarà possibile trovare uno stand completamente dedicato alle iniziative di Fondazione e Fondo Edo Tempia, in cui sarà a disposizione degli appassionati di rally il materiale informativo sulle attività della onlus. Qui verranno anche offerti alcuni gadget realizzati con il tradizionale alberello verde, simbolo della lotta ai tumori nel Biellese. Tra questi sarà possibile trovare matite e penne, portamonete, righelli e tappetini per il mouse.

L’evento del Rally Monza Show avrà luogo all’autodromo nazionale di Monza e inizierà giovedì 6 dicembre alle 9, con una giornata completamente dedicata alle ricognizioni del circuito di gara. Seguono tre giorni di prove cronometrate che avranno inizio venerdì 7 dicembre alle 9 e termineranno domenica 9 dicembre alle 19.