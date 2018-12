Cossato: da giovedì 6 dicembre l'elettrocardiogramma con accesso diretto

COSSATO - Dal 6 dicembre – ogni giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle15 - presso l’ambulatorio infermieristico della casa della salute di Cossato sarà possibile eseguire l’elettrocardiogramma ( ECG) in accesso diretto. Grazie al sistema già sviluppato di telemedicina, subito dopo l’esame i tracciati verranno trasmessi alla cardiologia dell’ospedale per essere refertati. I pazienti potranno ritirare il risultato tre giorni dopo aver effettuato l’esame. È un ulteriore tassello in quel processo di riorganizzazione che punta sempre più a favorire la presa in carico sul territorio di utenti affetti da patologie croniche che necessitano di una assistenza costante e regolare nel tempo.

SERVIZIO PER GLI ANZIANI - L’obiettivo è quello di aiutare soprattutto le persone anziane che in questo modo hanno più possibilità e non devono necessariamente recarsi in ospedale. Un servizio di assistenza decentrato in linea con la vocazione delle case della salute: diventare sempre più strutture di riferimento per i pazienti più fragili e luoghi dove si può attuare la medicina di iniziativa come «ponte» tra distretto, cronicità e cure primarie.

CASA DELLA SALUTE - Gli utenti che vorranno eseguire l’ECG in accesso diretto dovranno essere in possesso di impegnativa del proprio medico di famiglia. L’ambulatorio si trova presso la casa della Salute di Cossato, secondo piano, in via Pier Maffei 59.