Proseguono gli appuntamenti del Mercatino degli Angeli

SORDEVOLO - Proseguono sempre con grande afflusso di visitatori le giornate del Mercatino degli Angeli. Il prossimo week end sarà quello conclusivo e vedrà un doppio appuntamento: sabato 8 e domenica 9 dicembre. Come per tutto il precedente periodo saranno ancora visitabili il Museo della Passione e le tre mostre di pittura:

«Sordevolo e la sua Passione» di Claudio Pin, all’interno della Chiesa di S. Marta

«Sordevolo. Disegnando e pitturando» di Cristina Bertotto, nella sala Vercellone del Municipio di Sordevolo

«I silenzi della neve» di Giorgio Marinoni, presso la sede di Villaggi d’Europa

L’intrattenimento pomeridiano vedrà la partecipazione di due gruppi musicali itineranti: I «Musicanti in Festa» sabato 8 ed i «5+1 Street Music Band» domenica 9.

Per Angeli in Coro, invece, l’ultima data sarà quella di sabato 8 con i bambini dell’I.C. di Gaglianico – classi miste di primaria e secondaria di I grado e gli allievi della Scuola Secondaria di I grado di Pray – coro «Saru Jeeva».

Il Ristoro degli Angeli come sempre proporrà ottimi piatti della cucina piemontese ed in particolare per sabato 8 è prevista la tradizionale polenta concia preparata dal Gruppo Alpini di Sordevolo.

L’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo è presente all’interno del Mercatino con una propria casetta dove si possono avere informazioni sulla prossima edizione della Passione 2020 e, sabato 8 e domenica 9 avrà come ospite la Pro Loco di Pollone che promuoverà la nuova edizione di «Collina di Perle» il libro sul Parco della Burcina con le foto dell’indimenticabile Gianfranco Bini.

I Presepi di Verdobbio, raggiungibili dal Mercatino con servizio navetta gratuito, non termineranno il prossimo fine settimana ma proseguiranno fino al 6 gennaio.