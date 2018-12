Insegnanti a scuola dal padre del Minibasket italiano: il 7 dicembre Maurizio Mondoni ospite a Cossato

COSSATO - Venerdì 7 dicembre Maurizio Mondoni, padre del Minibasket italiano, sarà ospite a Cossato in occasione del corso di Formazione «Il Minibasket come Educazione Motoria nella Scuola Primaria». Mondoni, icona del Minibasket mondiale e punto di riferimento indiscusso in Italia, incontrerà presso la scuola Lucia Maggia e la palestra Comunale una cinquantina di docenti delle scuole primarie e secondarie inferiori, con il chiaro obiettivo di trasmettere loro la sua passione e la sua straordinaria competenza.

COME NASCE IL CORSO DI FORMAZIONE - Il corso di formazione, tenuto per la prima volta nel Biellese, nasce dall’idea di Luciano D’Agostino, presidente del Teens Basket Cossato ed ex insegnante di educazione fisica. «Volevo che chi oggi ha ancora il compito di insegnare potesse conoscere una persona che in questo mondo vale veramente» ci confida D’Agostino. L’arrivo del guru del Minibasket italiano nel Biellese è motivo d’orgoglio e simbolo di una perfetto gioco di squadra, visto che per la realizzazione del corso è stata indispensabile la collaborazione tra Teens Cossato, Pallacanestro Biella e l’ufficio scolastico provinciale. Un terzetto che ha reso possibile la presenza di Mondoni venerdì 17 dicembre a Cossato.

PROGRAMMA E ADESIONI - Il corso occuperà tutta la giornata, dalle 09:00 alle 17:30 circa. Per aderire alla giornata è necessario inviare la scheda d’adesione allegata via mail ai seguenti indirizzi: dagostino.luciano@libero.it e kiara.sperotto@gmail.com. Viste le 40 adesioni attuali, i posti disponibili sono ormai limitatissimi e si prevede un tutto esaurito per le lezioni di Mondoni. Questo il programma:

- ore 9.00 Teoria (aula multimediale PC) «Dai giochi con la palla al Minibasket»

- ore 10.00 Ipotesi di lezione classi 1-2

- ore 11.00 Ipotesi di lezione classe 3

- Pausa Pranzo

- ore 14.00 Teoria (aula multimediale PC)

- ore 14.30 Ipotesi di lezione classe 4

- ore 15.30 Ipotesi di lezione classe 5 e I grado

- ore 16.30 Conclusioni e considerazioni finali

CHI E’ MAURIZIO MONDONI - Maurizio Mondoni è nato a Cremona il 26 maggio 1946. Insegnante di Educazione Fisica, diplomato all'I.S.E.F. Cattolica di Milano, laureato in Scienze Motorie all’Università di Roma «Tor Vergata» di Roma. Ricercatore all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Coordinatore e Tutor di Tirocinio al Corso di laurea in Scienze Motorie e dello Sport all’U.C.S.C. di Milano. Docente a contratto di Teoria, Tecnica e Didattica dei Giochi Sportivi (Pallacanestro) al corso di laurea in Scienze Motorie e dello Sport all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e al Corso di Laurea Magistrale «Elementi di Pediatria e metodi per l’attività motoria nell’Infanzia». Allenatore Nazionale FIP, Istruttore Nazionale Minibasket, Istruttore Federale e Responsabile della formazione degli Istruttori Minibasket e del Settore Scuola della F.I.P. (1981-2001). Presidente del Comitato Tecnico Europeo FIBA Minibasket (1999-2002), componente del Comitato Direttivo Europeo FIBA Minibasket (1990-2003), Istruttore F.I.B.A per il Minibasket dal 1997 a tutt’oggi. Direttore Tecnico della Scuola Regionale dello Sport-CONI della Lombardia (2000- 2008) e Coordinatore didattico-scientifico della Scuola Regionale dello Sport della Lombardia dall’ottobre (2010-2012). Autore di molte pubblicazioni di Biomeccanica, Preparazione atletica, Gioco e Animazione Motoria, Minibasket e Basket. Vincitore di numerosi premi letterari per la tecnica; le sue opere sono state tradotte in tutto il mondo. Ha collaborato con la R.A.I per la realizzazione di alcuni filmati di Minibasket e di Basket Giovanile, come autore e regista. Relatore a congressi e a Clinic nazionali e internazionali di Minibasket e di pallacanestro. Allenatore Nazionale Benemerito F.I.P. Istruttore Benemerito Minibasket, Stella d’oro al merito sportivo del CONI (2011), Commendatore al merito della Repubblica Italiana. Presidente del Panathlon Club Cremona, Governatore dell’Area 2 Lombardia del Panathlon International. Presidente della sezione di Cremona dell'Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia, giornalista pubblicista.