Avete già programmato il Cenone di San Silvestro?

BIELLA - L’inizio del mese di dicembre è quel periodo dove tutti noi iniziamo a chiederci dove festeggiare la fine del 2018 e l’inizio dell’anno nuovo. Abbiamo una soluzione da proporvi a Biella, adatta a giovani e famiglie, per passare un ultimo dell’anno in compagnia ed in allegria. Il ristorante Ghost’s, in via Trieste a Biella, invita tutti voi a trascorrere una serata con buon cibo, musica e giochi. Debora Pregnolato, titolare del Ghost’s, ci presenta la serata: «Per l’ultimo dell’anno abbiamo pensato ad una serata allegra, adatta sia per i giovani che per le famiglie, con un buon menù adatto a tutti, musica dal vivo e giochi».

Capodanno 2019 menù Ghost's Biella (© Ghost's)

ANTIPASTI

Polentino con fonduta di maccagno d’alpeggio e pepe nero del Madagascar

Tagliere di antipasti all’italiana

Vola-au-vent di funghi porcini

Crudo di Parma con chutney di ananas e pane all’uvetta

Insalata porta fortuna

Carpaccio di marlin con emulsione agli agrumi ed erbe

Merluzzo mantecato in foglia di verza con agrodolce di cavolo rosso

Zampone con lenticchie

PRIMI

Crespelle radicchio e gorgonzola

Chicche di ricotta al ragù di cinghiale

SECONDI

Arrosto di angus con duchesse di patate

Tagliata di tacchino con misticanza e riduzione di arneis

DOLCI E BEVANDE

Panettone e pandoro con cioccolata calda o crema catalana

Bevande, caffè ed amari inclusi

PREZZI

Adulti, € 55

Bambini fino a 8 anni, gratis

Ragazzi fino a 14 anni, € 25

Per prenotare potete telefonare allo 015.40.32.75 oppure passare direttamente al Ghost’s a Biella in Via Trieste 45.