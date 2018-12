Lavoratori in nero in un negozio di abbigliamento: 25mila euro di multa

BIELLA - Guai per la titolare di un negozio di abbigliamento ed accessori a Biella. Il Nucleo Ispettorato del lavoro dei Carabinieri ed il personale dell'Inps, durante un controllo, hanno trovato nell'esercizio commerciale due lavoratori non assunti regolarmente e per i quali è scattata immediatamente la procedura di regolarizzazione.

MULTA - Per la titolare, una donna di 27 anni, residente a Torino, una multa di 10 mila euro come sanzione amministrativa e 15 mila euro di evasione contributiva, più la sospensione dell'attività che può essere evitata pagando una parte della multa.