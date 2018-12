Derubato il negozio di alimentari di Pavignano

PAVIGNANO - Lunedì 3 Dicembre, a Pavignano, due individui, hanno approfittato di un attimo di distrazione della proprietaria del negozio di alimentari, per rubare dalla cassa il denaro, circa 400 euro, frutto dell'incasso del giorno. Un residente, sembra abbia notato due individui extracomunitari scappare via di tutta fretta ed imboccare la vicina via Bertamelina e fare perdere le loro tracce.

INDAGINI - La proprietaria, di 29 anni, residente a Sagliano Micca, non ha potuto fare altro che sporgere denuncia ai Carabinieri che stanno visionando tramite le telecamere di videosorveglianza la zona in quel momento e di conseguenza fare le opportune indagini.