Denunciato Biellese trovato in possesso di eroina

TORINO - I Carabinieri di Torino, nel corso di un controllo, hanno denunciato un uomo di 33 anni residente a Biella, trovato in possesso di quattro confezioni di eroina, per un totale di due grammi. Interrogato, il biellese avrebbe sostenuto che le dosi erano per uso personale, ma i militari di Torino San Salvario l'hanno denunciato per detenzione e spaccio di stupefacenti.