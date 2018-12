Incidente in strada Burcina: morto l'83enne in prognosi riservata

VANDORNO - Purtroppo, uno dei conducenti coinvolti nel grave incidente che si è verificato domenica in Strada Burcina, non ce l'ha fatta. Si Tratta di Antonio Ramella Minè di 83 anni, residente a Pollone, che a bordo della sua auto, una Suzuki Ignis, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Fiat Panda guidata da un uomo di 48 anni di Biella che trasportava sua figlia di 10 anni.

CONDIZIONI GRAVI - Le condizioni dell'anziano, da subito, sono apparse gravi ed i medici avevano emesso, dopo il ricovero, la prognosi riservata. Ieri mattina, purtroppo, l'uomo si è spento e la data del suo funerale non è ancora stata fissata.