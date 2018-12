Arrestata coppia di spacciatori biellesi

COSSATO - Il fatto risale al 1 Dicembre scorso, durante un controllo nei pressi della stazione di Cossato, su di un auto su cui viaggiavano un uomo ed una donna. Appena prima di essere fermati, gli occupanti della vettura, hanno gettato dal finestrino un involucro per poi scendere e scappare. Gli Agenti hanno inseguito a piedi i malviventi e poi hanno recuperato il pacchetto lanciato che conteneva 23 grammi di stupefacenti, sia cocaina, sia eroina.

LA COPPIA IN CARCERE - L'uomo era già noto alle Forze dell'Ordine per reati contro la persona ed il patrimonio ed ora è stato arrestato per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Per la donna, sua complice, indagata in stato di libertà in concorso di reato, è arrivata la convalida dell'arresto dalla Procura. La coppia adesso è rinchiusa nel carcere di Biella.