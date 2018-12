BIELLA - Paura per le fiamme che sono divampate in un appartamento in Via San'Eusebio a Biella. Per cause ancora da chiarire, un mobile in legno si è incendiato all'interno dell'abitazione e l'intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato la propagazione del fuoco e problemi maggiori allo stabile e alle persone.