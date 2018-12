Salgono le temperature, marcato rischio valanghe

TORINO - Vento fortissimo dall'alba in Piemonte, in particolare nel Torinese: le raffiche hanno raggiunto la velocità di 105 chilometri orari sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino), 103 nel Pinerolese, sul Colle Barant, 94 kmh nell'abitato di Susa. Il vento forte ha ripulito l'aria di Torino dove per 9 giorni consecutivi è stato superato il valore limite di 50 microgrammi al metro cubo delle «polveri sottili» (Pm10) determinando il blocco del traffico privato fino ai veicoli euro 4 diesel.

RISCHIO VALANGHE - In aumento la temperatura che alle 11 di questa mattina, nel centro di Torino, aveva già superato i 14 gradi. Sale, per il vento e le nevicate in alta quota, il rischio di valanghe che - secondo il bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - è oggi a livello 3 (marcato) sull'arco alpino nord-occidentale.