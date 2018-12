Furti a Cossato, Villa del Bosco, Dorzano e Valdengo

COSSATO - I furti nel Biellese sono sempre di più e le modalità molto preoccupanti. A Cossato i ladri sono entrati in un'abitazione e sono riusciti ad impadronirsi di monili in oro e denaro per un valore di 300 euro. Sempre nello stesso paese, in modo spudorato, i malviventi hanno rotto la finestra di un'abitazione e hanno rubato gioielli in oro per un valore di ventimila euro, che fortunatamente erano coperti da assicurazione. La cosa grave è che la proprietaria era presente nel momento del furto avvenuto fra le 19 e le 19,30.

INDAGANO I CARABINIERI - Anche Villa del Bosco è stata colpita dai malviventi che sono riusciti ad entrare in una villetta bifamiliare dove però sembra non abbiano rubato nulla. A Dorzano è stato portato via un orologio del valore di duemila euro non assicurato e a Valdengo, in un altra abitazione, il bottino è stato di un orologio e gioielli in oro. Come sempre, sui fatti, indagano i Carabinieri.