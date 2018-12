Edilnol nella tana della Bertram Tortona

BIELLA - Inizia con una trasferta a Voghera contro la Bertram Tortona il tour de force dell'Edilnol Pallacanestro Biella prima delle festività di Natale: i rossoblù saranno chiamati agli straordinari con tre incontri in una settimana (seguiranno le due sfide interne contro Mens Sana Siena e Trapani). I ragazzi di coach Michele Carrea giocheranno oggi pomeriggio il derby al PalaOltrepò contro la formazione allenata da Marco Ramondino. Tortona, che in estate ha costruito un roster di tutto rispetto per la categoria, ha iniziato la stagione con diversi problemi fisici, causa di una partenza a rilento pagata da coach Lorenzo Pansa, esonerato alla terza giornata e sostituito da Ramondino. Due americani come Preston Knowles e Justin Tuoyo che fanno da corollario a un pacchetto di italiani profondo ed estremamente interessante in ogni ruolo. Garri, Alibegovic, Gergati, Ganeto, Blizzard, Ndoja, Spizzichini, Viglianisi: le frecce nella faretra della Bertram sono tantissime e tutte di grande qualità, una squadra da affrontare con le molle. Palla a due alle ore 18.00.

GLI EX - Sono tre gli ex dell’incontro, tutti nelle fila nella Bertram Tortona: Luca Garri, lungo astigiano visto a Biella nella stagione 2005/06 e nel biennio 2008/10; Gabriele Ganeto, che ha indossato la casacca rossoblù dal 2003 al 2007; Lorenzo Gergati, play della compagine di Ramondino che ha vissuto due annate all'ombra del Mucrone, dal 2004 al 2006.

PAROLA AL COACH - Michele Carrea: «Le squadre di Ramondino hanno grande desiderio di giocare di sistema, quindi quando si affronta una compagine come questa bisogna comprendere come gioca un sistema. Stiamo lavorando nel modo giusto per arrivare pronti a questa sfida. Loro sono una squadra che ha cambiato direzione tattica con il cambio di allenatore, penso che stiano cercando la miglior condizione dopo i tanti infortuni che hanno avuto nelle prime gare. Più il tempo passa più Tortona diventa una squadra pericolosa: dobbiamo infilarci nelle insicurezze che possono avere data la classifica e le ambizioni di inizio stagione. Dovremo fare a meno di Pollone che non ha ancora recuperato dal forte attacco febbrile che lo ha colpito nell’ultima settimana. Sarà a Tortona con la squadra ma non sarà del match, a differenza di Massone che potrà aiutarci nell’allungare le rotazioni. Non gioca da diversi mesi, ma ho grande fiducia in lui e sarà della partita. Lui è pronto e ha grande desiderio».