Furto a Verrone, rubati 100kg di cachemire

VERRONE - Rubati 100 chili di cachemire, per un valore di 25mila euro, alla Ditta Gruppo Tessile Industriale di Verrone. Il furto è avvenuto nella notte fra il 5 ed il 6 Dicembre. I ladri hanno forzato la porta del magazzino che malgrado avesse l'antifurto attivo, non ha funzionato. Non è la prima volta che il Gruppo Tessile di Verrone è preso di mira dai malviventi, infatti, solo a giugno erano stati sottratti alla Ditta 70 chili di materiale tessile. Fortunatamente il danno economico è coperto dall'assicurazione.