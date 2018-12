Incidente stradale fra via Galimberti e viale Macallè

BIELLA - Due automobili un Citroen C3 ed una Bmw 320, sono state coinvolte in un incidente all'incrocio fra via Garimberti e viale Macallè nella serata di ieri 8 Dicembre. Le cause del sinistro non sono chiare e sul posto per stabilire le dinamiche e fare i rilievi erano presenti gli agenti della Polizia. Sul luogo dell'impatto anche i sanitari del 118 per i soccorsi ai conducenti, dei quali non si conoscono le condizioni fisiche.