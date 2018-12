Evita un gatto e finisce contro un palo

CAVAGLIÀ - Ieri sera, 8 Dicembre alle 22,00, un' auto condotta da un biellese è finita contro un palo in via Rondolino a Cavaglià. Secondo la versione dell'uomo alla guida, il sinistro è avvenuto per evitare un gatto e aver perso il controllo della vettura.

CONDUCENTE ILLESO - Dopo l'incidente, il biellese è scappato spaventato per poi tornare dopo un bel pò di tempo e spiegare ai Carabinieri ciò che secondo lui era successo. Il conducente illeso, molto probabilmente è stato sottoposto all'alcol test, mentre la sua auto è stata molto danneggiata dall'impatto contro il palo.