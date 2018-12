Treno Torino-Milano fermo per un'ora a Vercelli senza che fosse comunicata la causa

VERCELLI - Grande disagio, ieri mattina, sul treno Torino-Milano che ha fatto una lunga pausa nella stazione di Vercelli senza che nessuno dei passeggeri fosse messo a conoscenza della causa.

UN'ORA DI RITARDO - Il convoglio era pieno di persone che si dirigevano per gli acquisti natalizi ai mercatini di Rho Fiera e c'è stato qualcuno che preoccupato per la lunga fermata in stazione, ha anche chiamato la Polizia denunciando il fatto. Alla fine, il treno, dopo un'ora, è ripartito e si è scoperto che il motivo della fermata inattesa era da attribuirsi ad una porta del convoglio bloccata.